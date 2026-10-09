Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr sprang die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 189,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'526 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 189,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 189,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'446 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 40,91 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,48 Prozent.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,85 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,40 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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