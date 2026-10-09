Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.10.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Vormittag freundlich
Die Aktie von Flughafen Zürich zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Flughafen Zürich-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 189,20 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 189,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'526 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 189,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 189,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'446 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 40,91 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,48 Prozent.
Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,85 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,40 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie
Flughafen Zürich-Aktie dreht ins Plus: Passagierrekord am vergangenen Sonntag
Flughafen Zürich-Aktie steigt: Mehr Flugbewegungen auch im September
Flughafen Zürich-Aktie tiefer: Zürcher Kantonsräte wollen Antworten zu Nachtflügen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flughafen Zürich AG
Analysen zu Flughafen Zürich AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.