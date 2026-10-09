Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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09.10.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 189,00 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 189,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'557 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 190,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 189,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'512 Flughafen Zürich-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 1,38 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,85 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,40 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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