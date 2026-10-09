Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Mittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere um 12:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'506 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 190,60 CHF. Bei 189,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 4'388 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 29,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 0,85 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Flughafen Zürich-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,85 CHF aus.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,40 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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