Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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09.09.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verbilligt sich am Vormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 207,60 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Flughafen Zürich-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 207,60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'735 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 206,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 206,60 CHF. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 3'202 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 204,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 1,45 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,93 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Flughafen Zürich dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,46 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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