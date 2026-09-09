Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Flughafen Zürich-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 203,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'585 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Flughafen Zürich-Aktie bei 203,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 206,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 16'641 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 30,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 203,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,93 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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