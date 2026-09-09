Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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09.09.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Mittwochmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Flughafen Zürich-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 205,40 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Flughafen Zürich-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 205,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'674 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie sank bis auf 205,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 206,60 CHF. Zuletzt wechselten 9'311 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 29,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2026 (204,60 CHF). Mit einem Kursverlust von 0,39 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,93 CHF ausgeschüttet werden.
Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 10.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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