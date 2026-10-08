Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit Abschlägen

Die Flughafen Zürich-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 189,30 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'360 Punkten steht. In der Spitze büsste die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 189,00 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'420 Flughafen Zürich-Aktien.

Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 40,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 189,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 0,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,85 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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