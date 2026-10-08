Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verliert am Donnerstagnachmittag

Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 187,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'436 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 186,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 189,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 13'274 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,19 Prozent hinzugewinnen. Bei 186,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,85 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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