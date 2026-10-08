Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,6 Prozent auf 187,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'381 Punkten realisiert. Der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 187,10 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'967 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 29,78 Prozent niedriger. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 187,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 0,05 Prozent wieder erreichen.

Flughafen Zürich-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,85 CHF aus.

Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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