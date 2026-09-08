Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere um 09:28 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'911 Punkten tendiert. Bei 209,00 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 207,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'433 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2026 auf bis zu 204,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,63 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Flughafen Zürich seine Aktionäre 2025 mit 8,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,92 CHF je Aktie ausschütten.

Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,43 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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