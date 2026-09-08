Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag in Grün

Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'839 Punkten steht. Der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 210,20 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 207,80 CHF. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 17'822 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 21,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 204,60 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Flughafen Zürich-Aktie 2,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,92 CHF aus.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,43 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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