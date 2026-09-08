Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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08.09.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Flughafen Zürich zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 209,80 CHF zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 209,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'885 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 210,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 207,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15'415 Flughafen Zürich-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 21,31 Prozent niedriger. Am 03.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 204,60 CHF ab. Mit Abgaben von 2,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,92 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.
Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,43 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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