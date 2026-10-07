Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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07.10.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Flughafen Zürich gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 195,90 CHF abwärts.
Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 195,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'529 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 194,90 CHF. Bei 196,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'481 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 26,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,30 CHF. Dieser Wert wurde am 02.10.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Flughafen Zürich-Aktie 0,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,85 CHF. Im Vorjahr hatte Flughafen Zürich 8,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,40 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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