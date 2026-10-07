Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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07.10.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,8 Prozent auf 190,90 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die Flughafen Zürich-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 190,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'504 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 190,80 CHF. Bei 196,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 17'259 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,65 Prozent. Am 07.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 190,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,85 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 10,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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