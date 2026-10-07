Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verzeichnet am Mittag Verluste

Die Flughafen Zürich-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 194,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'517 Punkten realisiert. Der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 193,60 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 196,00 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'382 Stück gehandelt.

Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 37,42 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 193,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). Mit einem Kursverlust von 0,21 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Flughafen Zürich seine Aktionäre 2025 mit 8,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,85 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,40 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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