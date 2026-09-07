Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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07.09.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Montagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Flughafen Zürich-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 206,20 CHF ab.
Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 206,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'006 Punkten realisiert. Die Flughafen Zürich-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 205,40 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 206,40 CHF. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 2'079 Aktien.
Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 29,29 Prozent zulegen. Bei 204,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,92 CHF.
Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Flughafen Zürich dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,43 CHF je Flughafen Zürich-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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