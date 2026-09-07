Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 207,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'098 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 207,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 206,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 8'519 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 28,42 Prozent zulegen. Am 03.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 204,60 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 1,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,92 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,43 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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