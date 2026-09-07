Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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07.09.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Montagmittag leichter
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Flughafen Zürich-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 206,20 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 206,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'063 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie sank bis auf 205,40 CHF. Bei 206,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'273 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 204,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.
Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,92 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,43 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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