Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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07.08.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Anleger schicken Flughafen Zürich am Vormittag ins Minus
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Flughafen Zürich gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 236,00 CHF abwärts.
Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 236,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'502 Punkten realisiert. Die Flughafen Zürich-Aktie sank bis auf 235,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 237,40 CHF. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 1'207 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 11,48 Prozent niedriger. Am 18.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,83 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Flughafen Zürich-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,79 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.08.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 31.08.2027 dürfte Flughafen Zürich die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,40 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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