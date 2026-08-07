Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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07.08.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 237,40 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Flughafen Zürich-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 237,40 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'560 Punkten tendiert. Bei 238,80 CHF erreichte die Flughafen Zürich-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 235,00 CHF. Bei 237,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'429 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 12,30 Prozent wieder erreichen. Am 18.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 212,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,36 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,79 CHF.
Voraussichtlich am 28.08.2026 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 31.08.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 10,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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