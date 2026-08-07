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07.08.2026 12:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag im Minusbereich

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Flughafen Zürich-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 236,60 CHF.

Flughafen Zürich
236.93 CHF -0.05%
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Um 12:28 Uhr ging es für die Flughafen Zürich-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 236,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'569 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 235,00 CHF ein. Bei 237,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'227 Flughafen Zürich-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 11,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 212,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,06 Prozent.

Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,79 CHF aus.

Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.08.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,40 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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