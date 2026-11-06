Flughafen Zürich Aktie News: Anleger schicken Flughafen Zürich am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 211,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'742 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 209,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 210,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 7'454 Flughafen Zürich-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,23 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 186,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,88 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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