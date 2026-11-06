Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 210,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'613 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie sank bis auf 209,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 210,00 CHF. Bisher wurden heute 4'799 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 26,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (186,40 CHF). Abschläge von 11,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF. Im Vorjahr hatte Flughafen Zürich 8,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Flughafen Zürich wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,42 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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