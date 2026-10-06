Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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06.10.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Flughafen Zürich-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 194,80 CHF abwärts.
Die Flughafen Zürich-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 194,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'617 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 194,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 195,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'211 Flughafen Zürich-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 26,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2026 Kursverluste bis auf 194,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 0,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,86 CHF belaufen.
Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,43 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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