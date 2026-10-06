Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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06.10.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich legt am Nachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Flughafen Zürich. Zuletzt stieg die Flughafen Zürich-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 196,30 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 196,30 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'549 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 197,50 CHF. Bei 195,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13'392 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Am 02.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 194,30 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 1,02 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,86 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
Experten taxieren den Flughafen Zürich-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,42 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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