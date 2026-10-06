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06.10.2026 12:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag gesucht

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt sprang die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 196,80 CHF zu.

Flughafen Zürich
197.40 CHF 1.22%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 196,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'669 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 197,10 CHF. Bei 195,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 8'990 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2026 auf bis zu 194,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Flughafen Zürich-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,86 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,42 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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