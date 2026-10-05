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Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

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05.10.2026 09:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit Kursabschlägen

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 195,30 CHF.

Flughafen Zürich
195.99 CHF 0.03%
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Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 195,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'452 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 194,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 1'803 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Bei 194,30 CHF fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,51 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,86 CHF.

Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,43 CHF je Flughafen Zürich-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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