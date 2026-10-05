Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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05.10.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 195,20 CHF ab.
Der Flughafen Zürich-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 195,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'466 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 194,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 15'286 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 36,58 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2026 bei 194,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,86 CHF belaufen.
Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,43 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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