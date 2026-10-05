Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Montagmittag südwärts

Die Flughafen Zürich-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 194,90 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'483 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 194,40 CHF ab. Bei 195,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 5'343 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 26,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 194,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie 0,31 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,86 CHF.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.03.2028 dürfte Flughafen Zürich die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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