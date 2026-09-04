Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich legt am Freitagvormittag zu

Das Papier von Flughafen Zürich konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 208,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'231 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 208,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 208,00 CHF. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 1'099 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 27,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 204,60 CHF fiel das Papier am 02.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Flughafen Zürich seine Aktionäre 2025 mit 8,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,92 CHF je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,43 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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