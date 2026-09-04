Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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04.09.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 208,40 CHF zu.
Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 208,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'215 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 210,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 208,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'110 Flughafen Zürich-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 27,93 Prozent wieder erreichen. Am 02.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 204,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 1,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,92 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,43 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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