Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagmittag mit Kursplus

Um 12:28 Uhr stieg die Flughafen Zürich-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 209,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'218 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie zog in der Spitze bis auf 210,40 CHF an. Bei 208,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 6'381 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 21,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 204,60 CHF am 02.09.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 2,20 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,92 CHF aus.

Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,43 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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