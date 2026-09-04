Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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04.09.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 209,20 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Flughafen Zürich-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 209,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'218 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie zog in der Spitze bis auf 210,40 CHF an. Bei 208,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 6'381 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 21,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 204,60 CHF am 02.09.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 2,20 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,92 CHF aus.
Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,43 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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