Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagvormittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere um 09:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'815 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 209,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 207,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'221 Flughafen Zürich-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 27,32 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 186,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.

Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.

In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,42 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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