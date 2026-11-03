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Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

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03.11.2026 12:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagmittag billiger

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 208,00 CHF.

Flughafen Zürich
211.46 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 208,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'835 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Flughafen Zürich-Aktie bei 206,60 CHF. Bei 207,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 9'945 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 21,98 Prozent niedriger. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,38 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,88 CHF ausgeschüttet werden.

Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,42 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 14’104.62 19.92 SPBTLU
Long 13’761.96 13.71 S0S2BU
Long 13’187.79 8.91 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Flughafen Zürich am 03.11.2026

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