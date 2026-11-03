Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagmittag billiger

Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 208,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'835 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Flughafen Zürich-Aktie bei 206,60 CHF. Bei 207,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 9'945 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 21,98 Prozent niedriger. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,38 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,88 CHF ausgeschüttet werden.

Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,42 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich-Aktie fester: Oktober nur noch mit leicht mehr Flugbewegungen - Verhandlungen mit Swissport gescheitert

Flughafen Zürich-Aktie im Plus: Zweiter Skymetro-Tunnel wird ab Dienstag saniert

Flughafen Zürich-Aktie stabil: Mehrere Wechsel in der Geschäftsleitung ab 2027