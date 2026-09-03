Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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03.09.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Flughafen Zürich. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 205,20 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 205,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'172 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 205,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 204,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 850 Flughafen Zürich-Aktien.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 266,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.09.2026 auf bis zu 204,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 0,29 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,92 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.
Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich.
Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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