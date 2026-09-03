Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Donnerstagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 206,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'195 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 208,20 CHF. Mit einem Wert von 204,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 9'694 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 22,58 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.09.2026 bei 204,60 CHF. Abschläge von 0,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Flughafen Zürich seine Aktionäre 2025 mit 8,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,92 CHF je Aktie ausschütten.

Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich.

Experten taxieren den Flughafen Zürich-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,43 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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