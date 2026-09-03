Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 208,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'193 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 208,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 204,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 4'664 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 204,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Flughafen Zürich seine Aktionäre 2025 mit 8,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,92 CHF je Aktie ausschütten.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Flughafen Zürich-Gewinn in Höhe von 10,43 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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