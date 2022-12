Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Freitagnachmittag

Um 04:28 Uhr wies die Flughafen Zürich-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 159,40 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 14'320 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Flughafen Zürich-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 160,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 158,70 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'401 Stück gehandelt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2023 terminiert. Schätzungsweise am 08.03.2024 dürfte Flughafen Zürich die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Flughafen Zürich-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,30 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch