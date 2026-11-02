Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Um 09:28 Uhr ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 203,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'744 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 203,80 CHF zu. Bei 202,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'288 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 186,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,88 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,42 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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