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02.11.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Montagvormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Flughafen Zürich. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 203,60 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 203,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'744 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 203,80 CHF zu. Bei 202,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'288 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 186,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,88 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,42 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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