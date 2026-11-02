Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,1 Prozent auf 209,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'839 Punkten steht. In der Spitze legte die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 209,60 CHF zu. Bei 202,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 10'984 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,44 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie 10,90 Prozent sinken.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,88 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.

Experten taxieren den Flughafen Zürich-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,42 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich-Aktie im Plus: Zweiter Skymetro-Tunnel wird ab Dienstag saniert

Flughafen Zürich-Aktie stabil: Mehrere Wechsel in der Geschäftsleitung ab 2027

Flughafen Zürich-Aktie: Flugangebot im Winter ausgebaut