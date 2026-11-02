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02.11.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 208,20 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 208,20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'825 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Flughafen Zürich-Aktie sogar auf 208,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 202,40 CHF. Bisher wurden heute 5'144 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 28,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (186,40 CHF). Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 11,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,88 CHF.
Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,42 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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