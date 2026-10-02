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Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

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02.10.2026 09:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Flughafen Zürich

Flughafen Zürich Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Flughafen Zürich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt fiel die Flughafen Zürich-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 195,90 CHF ab.

Flughafen Zürich
195.93 CHF -1.68%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 195,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'342 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 195,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 196,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'650 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,09 Prozent hinzugewinnen. Bei 195,00 CHF fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,46 Prozent.

Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,88 CHF aus.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.03.2028 dürfte Flughafen Zürich die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,45 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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