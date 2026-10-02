Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag im Plus

Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'438 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 198,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 196,10 CHF. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 10'719 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,12 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 195,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,88 CHF.

Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,45 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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