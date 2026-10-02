Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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02.10.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Mit einem Kurs von 196,30 CHF zeigte sich die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Zum Vortag unverändert notierte die Flughafen Zürich-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 196,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'406 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 198,00 CHF. Das Tagestief markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 195,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 196,10 CHF. Bisher wurden heute 5'572 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 35,81 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 195,00 CHF. Dieser Wert wurde am 02.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,88 CHF.
Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Flughafen Zürich dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2028 präsentieren.
In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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