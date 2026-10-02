Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag mit stabiler Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Flughafen Zürich-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 196,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'406 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 198,00 CHF. Das Tagestief markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 195,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 196,10 CHF. Bisher wurden heute 5'572 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 35,81 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 195,00 CHF. Dieser Wert wurde am 02.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,88 CHF.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Flughafen Zürich dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2028 präsentieren.

In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich-Aktie steigt: Mehr Flugbewegungen auch im September

Flughafen Zürich-Aktie tiefer: Zürcher Kantonsräte wollen Antworten zu Nachtflügen

Aktie kaum verändert: Verein fordert Transparenz bei Nachtflügen am Flughafen Zürich