Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Vormittag

Um 09:28 Uhr wies die Flughafen Zürich-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 207,20 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'145 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 207,40 CHF. Bei 205,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'835 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.09.2026 bei 205,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Flughafen Zürich-Aktie 0,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Flughafen Zürich seine Aktionäre 2025 mit 8,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,85 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich.

Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,35 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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