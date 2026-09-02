Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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02.09.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Flughafen Zürich zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 206,40 CHF zeigte sich die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 206,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'153 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 207,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 205,40 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 205,40 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'655 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 22,58 Prozent niedriger. Am 02.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 205,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,48 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,85 CHF. Im Vorjahr hatte Flughafen Zürich 8,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.03.2028.
In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,35 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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