Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 205,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'091 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Flughafen Zürich-Aktie ging bis auf 205,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 205,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'032 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 29,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.09.2026 bei 205,40 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie 0,10 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,85 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.

Flughafen Zürich wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,35 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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