Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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01.10.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Flughafen Zürich. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Flughafen Zürich-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 199,10 CHF.
Mit einem Kurs von 199,10 CHF zeigte sich die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'456 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 199,40 CHF. Der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 197,60 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 197,90 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'441 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 197,60 CHF am 01.10.2026. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 0,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,88 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Flughafen Zürich möglicherweise am 10.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,45 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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