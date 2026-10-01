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Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

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01.10.2026 16:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Flughafen Zürich-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 197,40 CHF abwärts.

Flughafen Zürich
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Die Flughafen Zürich-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 197,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'393 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 196,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 197,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 15'223 Flughafen Zürich-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (196,60 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 0,41 Prozent wieder erreichen.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,88 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 10,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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