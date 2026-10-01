Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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01.10.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Donnerstagmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 197,20 CHF ab.
Um 12:28 Uhr fiel die Flughafen Zürich-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 197,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'385 Punkten realisiert. Der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 196,80 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 197,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'509 Flughafen Zürich-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Bei einem Wert von 196,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 0,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Flughafen Zürich seine Aktionäre 2025 mit 8,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF je Aktie ausschütten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Flughafen Zürich einen Gewinn von 10,45 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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